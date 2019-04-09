"Роскосмос" и "Ростех" прокомментировали доклад Генпрокуратуры

В "Ростехе" и "Роскосмосе" прокомментировали доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации, в котором говорится о том, что на подведомственных предприятиях этих госкорпораций было похищено больше 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию.

В пресс-службе "Ростеха" Вестям.Ru сообщили, что Служба безопасности госкорпорации взаимодействовала с Генпрокуратурой при выявлении фактов хищения.

В "Ростехе" пояснили: "Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки". В сообщении отмечается, что "только за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел".

В пресс-службе "Ростеха" также отметили, что с правоохранительными органами и надзорным ведомством у госкорпорации налажены "очень плотный контакт и эффективное взаимодействие".

Прокомментировали эту информацию и в "Роскосмосе". Там сообщили, что предоставили Генпрокуратуре материалы Службы внутреннего аудита для соответствующей проверки, а в конце 2018 года "были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка на предприятиях госкорпорации".

Там заверили, что "руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало" надзорному ведомству, предоставив материалы своей Службы внутреннего аудита.

В госкорпорации также отметили, что "на основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", передает РИА Новости.

Кроме того, в "Роскосмосе" напомнили, что для повышения контроля над законностью финансово-хозяйственной деятельности была сформирована централизованная вертикально интегрированная система финансового контроля, и заверили, что "наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией будут продолжены".

В этой госкокрпорации также отметили, что о ряде фактов нарушений, которые были выявлены внутренними проверками "Роскосмоса", глава госкорпорации Дмитрий Рогозин осенью 2018-го информировал президента России.

Ранее сообщалось, что по материалам прокурорских проверок в связи с хищениями на предприятиях, подведомственных государственным корпорациям "Ростех" и "Роскосмос", возбуждены уголовные дела.