Минобороны разработало подворотнички, повышающие боеспособность

В Минобороны РФ разработана модель подворотничка, которая повысит боеспособность вооруженных сил. Как пишет News.ru, в зависимости от задач на новшество можно наносить разнообразные пропитки: тонизирующие, успокаивающие, обезболивающие, отпугивающие вещества или их комбинации.

Внешне инновационный подворотничок не отличить от обычного, он из тонкого хлопчатобумажного трикотажа. Химические вещества попадают в организм человека через кожу.

По словам разработчиков, фторорганические соединения выступают преградой для комаров и других кровососущих насекомых. А перметрин (permethrin) — измененный фермент хризантемы, эффективен против насекомых и клещей. Поэтому их изделие подойдет также рыбакам и водителям.

Специалисты оборонного ведомства предлагают отказаться от использования традиционных пришивных подворотничков в различных силовых структурах РФ, так как процесс пришивания может грозить травмами и занимает много времени.

В России уже пытались создать нечто подобное, но проекты были сложны в изготовлении. Новшество обещает стать удобным, готовым к повторной пропитке активными веществами. Уже готовы подворотнички для комплекта полевого и всесезонного обмундирования.