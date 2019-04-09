Призер чемпионата мира по боксу Галанов дисквалифицирован за допинг

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало боксера Тамира Галанова сроком на два года. В пробе бронзового призера чемпиона мира по боксу 2017 года были обнаружены запрещенные вещества. Дисквалификация 30-летнего спортсмена закончится в марте 2021 года.

Как сообщает ТАСС, Галанов был признан виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. Речь идет о наличии в допинг-пробе спортсмена запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров.

Помимо бронзы чемпионата мира Тамир Галанов завоевал серебро чемпионата Европы-2011. Кроме того, он является четырехкратным победителем российского первенства.