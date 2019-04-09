Омбудсмен: мать найденных в Мытищах детей должна доказать способность их содержать

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала сообщения о том, что в захламленной квартире в подмосковных Мытищах полицейские обнаружили четверых детей.

Мишонова сказала, что мать сможет вернуть детей, но ей придется доказать способность обеспечивать и заниматься их воспитанием, передает "Россия 24".

В эфире телеканала детский омбудсмен отметила, что теперь "все будет зависеть от ее действий или бездействий".

Для начала, по словам Мишоновой, ей надо подать заявление в опеку, затем начать сбор документов, сдать тесты и в суде доказать, что это ее дети.

"Надо понять, что мама нашла работу, сможет их содержать", — отметила Мишонова и добавила, что тогда в ближайшие полгода она при желании сможет вернуть детей.

Омбудсмен подчеркнула, что дети были обнаружены в ужасном состоянии: они не видели продуктов, не мылись годами и не знают, что такое шампунь, а кроме воды и хлеба ничего не воспринимали.

Кроме того, рассказала Мишонова, им необходима работа с дефектологом и логопедом.

Как сообщалось ранее, квартира эта была не пригодна для проживания, а дети в возрасте от двух до восьми лет не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, а трое даже не имели свидетельств о рождении.

В отношении 32-летней матери этих детей подмосковные полицейские возбудили уголовное дело, свою проверку проводят следователи.



За последнее время это уже не первый случай, когда правоохранители находят в захламленных квартирах брошенных детей. В феврале получила большой резонанс история так называемой девочки-маугли из московской квартиры. Ее мать сейчас проходит по уголовному делу о покушении на жизнь ребенка.