Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

Хищения в госкорпорации "Роскосмос" неправильно связывать с нынешним главой Дмитрием Рогозиным. На своем посту он меньше года, а исследование работы большой компании охватывает гораздо больший период, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху". Речь идет о сумме свыше 1,6 миллиарда рублей, которая была выделена на обновление производства и разработку перспективных образцов вооружения.

Правоохранительные органы уточняют: прокурорская проверка заняла целый год и охватила почти 19 тысяч компаний, которые выполняют государственный оборонный заказ. В "Роскосмосе", в свою очередь, заявили, что об инспекции знали и всячески ей помогали.