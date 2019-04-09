В Подмосковье задержан украинский диверсант Пирожок

В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ. Поимку активного участника украинской праворадикальной организации сняли на видео.

Границу Пирожок пересек в январе 2018 года и с тех пор сменил несколько квартир в столице и Подмосковье, где, по версии следователей, проводил распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы с целью вовлечения россиян в деятельность запрещенной группировки.

Сам он стал ее членом в 2014 году, тогда же получил псевдоним Чирка Роман и учредил боевой отряд "Хорти" (или "Борзи") с целью "партизанской войны с Россией".

Во время обыска в квартирах, где жил 50-летний Пирожок, сотрудники ФСБ обнаружили многочисленные агитационные брошюры ("Историческое развитие украинского сепаратизма" и т.п.), символику, обмундирование и снаряжение экстремистской организации, а также средства связи и удостоверения журналиста и консультанта депутата Житомирской рады.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.