Еще один член банды Басаева сел на 11 лет

Вынесен приговор еще одному члену банды под руководством Шамиля Басаева. Руслан Исламов признан виновным по статьям "Террористический акт", "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Захват заложников" и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в июне 1995 года Исламов вместе с другими боевиками участвовал в нападении на Буденновск в Ставропольском крае. Тогда погибли 129 человек, 1586 жителей попали в заложники.

Позднее Исламов, чтобы избежать наказания, сменил фамилию и получил новый паспорт. Это позволило ему более 15 лет скрываться от правоохранительных органов.