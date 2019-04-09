Падчерица из обиды засадила отчима в тюрьму на 14 лет, обвинив в изнасиловании

В 2016 году жители деревни Мензот Красноярского края были шокированы новостью о том, что по обвинению в изнасиловании своей падчерицы Шахрузат Сепиевой ее отчим Сергей получил больше 14 лет колонии строго режима.

Поначалу Сергей пытался отрицать вину, но в итоге дал признательные показания. Уже позже, из тюрьмы, он написал, что сделал это под давлением следователя, который грозил большими неприятностями семье Сергея, его жене и детям.

Спустя почти три года после того происшествия в "Прямой эфир" пришла Шахрузат и ее мать Марьям Калинина. Она рассказала, что дочь совершила очень большую ошибку и раскаивается в том, что оговорила отчима.

Как рассказала Марьям, в тот злосчастный вечер отчим под свою ответственность отпустил падчерицу в клуб, а когда она вовремя не вернулась, то семья забеспокоилась.

Предположив, что девушка может быть у своего приятеля Коли, Сергей отправился к нему. Там он увидел падчерицу. Ситуация была неоднозначной.

Шахрузат сказала, что Коля заманил ее к себе и хотел изнасиловать, угрожая ножом.

Отчим не сдержал гнева и ударил падчерицу, а затем завязалась его драка с Колей. Однако на следующий день Шахрузат обвинила в изнасиловании не своего парня, а отчима, и его посадили.

Теперь Шахрузат кается – говорит, что была обижена на отчима за то, что он ее ударил, и захотела ему отомстить.

Местные жители к новому повороту дела относятся по-разному. Одни не верят в виновность Сергея, говорят, что он был внимательный и заботливый отец. Другие, наоборот, не верят в виновность Коли и характеризуют его с положительной стороны.

Что же произошло в тот вечер, и было ли изнасилование вообще? Смогут ли новые признания Шахрузат повлиять на дальнейшее пребывание Сергея в тюрьме? Почему девушка вдруг изменила показания, и что показал детектор лжи, который прошли перед программой все герои этой истории?

Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".