Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 апреля 201919:27

Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из колонии

Тариэла Мулухова, также известного как Таро, арестовали прямо на выходе из тюрьмы в Оренбургской области. 9 апреля закончился его 10-летний срок за похищение бизнесмена. Однако суд города Соль-Илецка постановил арестовать Таро еще на 40 дней, так как он находится в международном розыске по запросу Испании, сообщает агентство РИА Новости.

В правоохранительных органах пояснили, что криминальный авторитет останется под стражей до 19 мая, после чего его выдворят из России.

Испанская полиция ищет Тариэла Мулухова с 2006 года. Тогда в ходе операции по аресту людей, причастных к легализации криминальных денег, арестовали 28 человек и заблокировали около 800 банковских счетов. Однако Таро удалось скрыться от европейских правоохранительных органов, а попался он только в России.

Сообщается, что в оренбургской тюрьме Таро постоянно пренебрегал режимом — всего за ним числилось 253 нарушения. Это, например, подстрекательство к беспорядкам, отказ от работы.

Сейчас

17:03

Путин назвал главную угрозу в Арктике

16:32

Еще один член банды Басаева сел на 11 лет

16:06

На Синае при взрыве смертника ИГ погибли четверо полицейских

16:01

Новейший истребитель F-35 японских сил самообороны пропал с радаров

14:46

Путин: стратегию развития Арктики примут уже в 2019 году

13:49

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

12:17

Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочно

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Порошенко внезапно полюбил русский и нашел себе альтернативу

Порошенко внезапно полюбил русский и нашел себе альтернативу

16 минут назад
Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике

Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике

3 часа назад
Пирожок вербовал россиян в "Правый сектор"

Пирожок вербовал россиян в "Правый сектор"

36 минут назад
Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из колонии

Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из колонии

1 час назад
Садулаев завоевал серебро чемпионата Европы по вольной борьбе

Садулаев завоевал серебро чемпионата Европы по вольной борьбе

1 час назад
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

1 час назад
7 богатых наследников, которые потеряли все

7 богатых наследников, которые потеряли все

9 часов назад
"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

8 часов назад
Падчерица от обиды засадила отчима в тюрьму на 14 лет, обвинив в изнасиловании

Падчерица от обиды засадила отчима в тюрьму на 14 лет, обвинив в изнасиловании

2 часа назад
В Росгвардии ответили на видео омоновцев, которых выселяют из служебного жилья

В Росгвардии ответили на видео омоновцев, которых выселяют из служебного жилья

5 часов назад
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

6 часов назад
Вылезайте из воды! Нетаньяху на пляже в Нетании призвал купальщиков идти голосовать

Вылезайте из воды! Нетаньяху на пляже в Нетании призвал купальщиков идти голосовать

3 часа назад
Тревогу забила консьержка: подробности истории о детях, изъятых в Мытищах

Тревогу забила консьержка: подробности истории о детях, изъятых в Мытищах

4 часа назад
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

4 часа назад
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

10 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Американки разгромили российских хоккеисток на чемпионате мира

Американки разгромили российских хоккеисток на чемпионате мира

1 час назад
Евгений Сатановский: в Ливии идет аукцион, там повышаются ставки

Евгений Сатановский: в Ливии идет аукцион, там повышаются ставки

2 часа назад
Распространённая пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа

Распространённая пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа

2 часа назад
Браузер Firefox защитили от скрытого майнинга и слежки по цифровым "следам"

Браузер Firefox защитили от скрытого майнинга и слежки по цифровым "следам"

2 часа назад
В России может появиться современный и очень удобный автомобиль для инвалидов

В России может появиться современный и очень удобный автомобиль для инвалидов

3 часа назад
Еще один член банды Басаева сел на 11 лет

Еще один член банды Басаева сел на 11 лет

3 часа назад
Заработал первый в мире сервис доставки дронами

Заработал первый в мире сервис доставки дронами

3 часа назад
Москвичку неделю насиловал мужчина с сайта знакомств

Москвичку неделю насиловал мужчина с сайта знакомств

4 часа назад
Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (с видео)

Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (с видео)

4 часа назад
Новейший истребитель F-35 японских сил самообороны пропал с радаров

Новейший истребитель F-35 японских сил самообороны пропал с радаров

4 часа назад
Любимые фильмы Владимира Путина

Любимые фильмы Владимира Путина

4 часа назад
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

4 часа назад
Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

4 часа назад
Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

5 часов назад
Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

5 часов назад
Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

6 часов назад
Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

6 часов назад
Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

6 часов назад
В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

6 часов назад
Не надо подслушивать: Песков прокомментировал разговор Путина и Миронова о Серебренникове

Не надо подслушивать: Песков прокомментировал разговор Путина и Миронова о Серебренникове

6 часов назад
Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

6 часов назад
Данелия написал свой последний сценарий за 2 месяца до смерти

Данелия написал свой последний сценарий за 2 месяца до смерти

7 часов назад
Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

8 часов назад
Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

8 часов назад
Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

9 часов назад
Битва за Триполи: жители покидают ливийскую столицу

Битва за Триполи: жители покидают ливийскую столицу

11 часов назад
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил "пилившую" его жену

В Иркутской области муж отвез в лес и задушил "пилившую" его жену

11 часов назад
Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

08.04.2019 14:12