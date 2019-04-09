Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из колонии

Тариэла Мулухова, также известного как Таро, арестовали прямо на выходе из тюрьмы в Оренбургской области. 9 апреля закончился его 10-летний срок за похищение бизнесмена. Однако суд города Соль-Илецка постановил арестовать Таро еще на 40 дней, так как он находится в международном розыске по запросу Испании, сообщает агентство РИА Новости.

В правоохранительных органах пояснили, что криминальный авторитет останется под стражей до 19 мая, после чего его выдворят из России.

Испанская полиция ищет Тариэла Мулухова с 2006 года. Тогда в ходе операции по аресту людей, причастных к легализации криминальных денег, арестовали 28 человек и заблокировали около 800 банковских счетов. Однако Таро удалось скрыться от европейских правоохранительных органов, а попался он только в России.

Сообщается, что в оренбургской тюрьме Таро постоянно пренебрегал режимом — всего за ним числилось 253 нарушения. Это, например, подстрекательство к беспорядкам, отказ от работы.