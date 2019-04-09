Человек, который создавал радость. В Москве простились с Георгием Данелией

В Москве простились с Георгием Данелией. Режиссер, художник, сценарист, писатель. Человек невероятной глубины, благородства и тонкого чувства юмора. Великий, непревзойденный мастер. "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Сережа", "Мимино", "Осенний марафон". Все его фильмы без исключения стали классикой.

Море людей, цветов и самых светлых слез.

"Человек с абсолютным чувством юмора. Как есть абсолютный музыкальный слух, есть такое же чувство юмора, — говорит актер, режиссер Александр Адабашьян. — Теперь этого ничего нет, надо привыкать жить без него".

"Это один из тех, кто создавал наш мир, в котором мы живем, — уверен актер Евгений Стеблов. — В понятие Родины входят работы Георгия Николаевича".



Такие любимые кадры из фильмов Георгия Данелии снова на большом экране Дома кино. С режиссером прощается его большая семья. Друзья благодарят за счастье жить рядом с ним и с героями его фильмов.

"Если вы посмотрите его фильмы "Сережа", "Путь к причалу", "Тридцать три", вы поймете, что в этом мире был человек, который думал о вас хорошо", — отметил журналист, писатель, телеведущий Юрий Рост.

"Он нас даже обязал смотреть на жизнь, которая грустна, с улыбкой, потому что все равно наша жизнь прекрасна", — сказал продюсер Сергей Сельянов.

"Это человек, который делился радостью, это человек, который создавал эту радость", — отметил режиссер Вадим Абдрашитов.

"Он — очень достойный сын своего народа и представитель российской культуры. Человек, после фильмов которого все мы становились лучше", — считает грузинский политик Нино Бурджанадзе.

С Данелией сегодня прощается вся некогда большая страна. Буба Кикабидзе прислал письмо со словами "Гия, спасибо за 50 лет дружбы...".

Поколения режиссеров почитают Георгия Николаевича как учителя.

"Я учился у него на высших режиссерских курсах, его учение было полно такта, юмора, иронии и самоиронии", — вспоминает режиссер Павел Лунгин.

"У него была такая потрясающая аура. Приходишь на "Мосфильм" и думаешь, встретить бы где-нибудь Данелию. Это такая теплота, очарование, чудесный юмор и невероятный оптимизм", — сказал режиссер Александр Прошкин.

"Я приезжал к нему перед тем, как начал снимать "Анну Каренину". Говорю ему, что картина сложная, проект большой, где взять сил. А он сказал замечательную фразу: "А ты упрись", — делится воспоминаниями режиссер Карен Шахназаров.

Дом кино аплодирует великому режиссеру в последний раз. Упокоился Мастер на Новодевичьем кладбище. Он всегда легко говорил о смерти и однажды договорился там встретиться с своим другом Евгением Примаковым. Так и случилось...

А нам он оставил фильмы, с которыми хочется жить.