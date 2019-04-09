Украина использует ПАСЕ в качестве полигона для атак на Россию

"Украинская делегация использует ПАСЕ в качестве полигона для атак на Россию, и до сих пор поддерживалась здесь большинством делегатов, в первую очередь из Великобритании. Но, думаю, на этот раз все пойдет не по украинскому плану". Такое мнение выразил представитель делегации Сербии в ПАСЕ (Страсбург) Александр Шешель. Он прокомментировал в эфире программы "60 минут" перепалку, которая произошла 8 апреля между делегациями Украины и Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы.



"Без России нет Европы. То, что произошло в ПАСЕ, никого не должно удивлять, потому что мы знаем, как украинские делегаты здесь себя ведут. В каждом из их выступлений — огромная ненависть к России. Сейчас в Совете Европы такая ситуация, что им нужны деньги. А денег нет без российского членства и российской делегации", — отметил Александр Шешель.

Ведущая Ольга Скабеева напомнила, как украинские представители ведут себя в Страсбурге: матерятся, дерутся, бегают в сантехнических резиновых перчатках и с туалетной бумагой, пытаясь что-то доказать России. "Надоели они европейцам!", — заключила она.

На немецких делегатов в ПАСЕ пожаловался депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Представители Германии на неформальном закрытом заседании, по его словам, оскорбили украинских коллег: были и грубые ругательства, и ненормативная лексика.

На заседании обсуждали изменения в регламент ПАСЕ, которые позволили бы российской делегации вернуться в зал заседаний. Тогда украинские депутаты подняли перед делегатами от ФРГ главный, по мнению Березы, вопрос: что для вас важнее — деньги или принципы? Ответ главы германской делегации Андреаса Ника депутат Рады Борислав Береза сравнил с поведением гопоты, а риторику немецких депутатов посчитал оскорбительной.