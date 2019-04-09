Суд продлил срок ареста фигуранту дела Калви

Басманный суд Москвы продлил срок ареста партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля — фигуранта дела Майкла Калви. Он останется под стражей до 14 июля.

Как сообщает ТАСС, следователь в суде заявил, что Дельпаль может скрыться за границей, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.

По мнению самого Дельпаля, дело в отношении него и заключение под стражу незаконны. Обвиняемый сообщил, что не принимал участия в сделке, которую следствие считает преступлением. Все происходящее он назвал абсурдом.

"Это дело — следствие коммерческого спора. Причем, заявитель по уголовному делу — это сторона этого спора. Других показаний и доказательств у следствия нет", — подчеркнул Дельпаль.

Защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Уголовное дело Майкла Калви касается вывода 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Сам основатель Baring Vostok отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой решить корпоративный спор.