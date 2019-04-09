Вольная борьба. У сборной России пять медалей на Евро-2019
В столице Румынии продолжается чемпионате Европы по вольной борьбе. В первый день мужчины выявляли сильнейших в пяти весовых категориях. Во всех у сборной России есть награды, а первое золото для нашей команды выиграл в категории до 97 кг Абдулрашид Садулаев.
В финале Садулаев был лучше борца из Белоруссии Александра Гуштына. Наши Начын Куулар и магомедрасул Газимагомедов стали бронзовыми призерами, соответственно, в весовых категориях до 65 и до 70 кг. Победили здесь азербайджанец Хаджи Алиев и Мустафа Кая.
Как уже сообщали Вести.Ru, ранее завершились поединки в категориях до 57 и 79 кг. У сборной России в этих весах две серебряные награды, которые завоевали Муслим Садулаев и Ахмед Гаджимагомедов.
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