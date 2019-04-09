Злоумышленник на "Мерседесе" пытался сбить насмерть курсанта института МЧС

Во вторник, 9 апреля, в ряде воронежских СМИ появилось сообщение о том, что в Ленинском районе города на остановке общественного транспорта "Институт МЧС" автомобиль "Мерседес" на полном ходу сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России. Водитель с места происшествия скрылся, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту в отношении 45-летнего водителя автомобиля "Мерседес" возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, передает ТАСС. Как выяснили следователи, инцидент произошел 1 апреля текущего года, управлявший "Мерседесом" житель Воронежа совершил умышленный наезд на 21-летнего молодого человека. В настоящее время принимаются все меры для установления местонахождения злоумышленника и его задержания.

У пострадавшего в результате наезда автомобиля у курсанта диагностировано сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушибы грудного отдела и левого локтевого сустава, гематома левой голени.