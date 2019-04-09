Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 апреля 201923:15

Злоумышленник на "Мерседесе" пытался сбить насмерть курсанта института МЧС

Воронежский институт МЧС

Во вторник, 9 апреля, в ряде воронежских СМИ появилось сообщение о том, что в Ленинском районе города на остановке общественного транспорта "Институт МЧС" автомобиль "Мерседес" на полном ходу сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России. Водитель с места происшествия скрылся, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту в отношении 45-летнего водителя автомобиля "Мерседес" возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, передает ТАСС. Как выяснили следователи, инцидент произошел 1 апреля текущего года, управлявший "Мерседесом" житель Воронежа совершил умышленный наезд на 21-летнего молодого человека. В настоящее время принимаются все меры для установления местонахождения злоумышленника и его задержания.

У пострадавшего в результате наезда автомобиля у курсанта диагностировано сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушибы грудного отдела и левого локтевого сустава, гематома левой голени.

Сейчас

23:26

Главные соперники на выборах в Израиле заявили о своей победе

22:39

Злоумышленник на "Мерседесе" пытался сбить насмерть курсанта института МЧС

22:00

Бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам

21:35

Хоккеисты ЦСКА вышли в финал Кубка Гагарина

17:03

Путин назвал главную угрозу в Арктике

16:32

Еще один член банды Басаева сел на 11 лет

16:06

На Синае при взрыве смертника ИГ погибли четверо полицейских

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Арктика может стать теплым местом для бизнеса: на форуме в Петербурге цитируют классику

Арктика может стать теплым местом для бизнеса: на форуме в Петербурге цитируют классику

2 часа назад
Порошенко внезапно полюбил русский и нашел себе альтернативу

Порошенко внезапно полюбил русский и нашел себе альтернативу

3 часа назад
Пирожок вербовал россиян в "Правый сектор"

Пирожок вербовал россиян в "Правый сектор"

3 часа назад
Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из колонии

Криминального авторитета Таро арестовали на выходе из колонии

4 часа назад
Пытки и подброс наркотиков: в Москве задержаны оборотни в погонах

Пытки и подброс наркотиков: в Москве задержаны оборотни в погонах

1 час назад
На Канарах российских туристов высадили из самолета из-за ветрянки

На Канарах российских туристов высадили из самолета из-за ветрянки

2 часа назад
7 богатых наследников, которые потеряли все

7 богатых наследников, которые потеряли все

12 часов назад
Хоккейный ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккейный ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

1 час назад
Падчерица от обиды засадила отчима в тюрьму на 14 лет, обвинив в изнасиловании

Падчерица от обиды засадила отчима в тюрьму на 14 лет, обвинив в изнасиловании

5 часов назад
Человек, который создавал радость. В Москве простились с Георгием Данелией

Человек, который создавал радость. В Москве простились с Георгием Данелией

2 часа назад
Чуда в деле Мамаева и Кокорина не произошло: футбольный дуэт остался за решеткой

Чуда в деле Мамаева и Кокорина не произошло: футбольный дуэт остался за решеткой

2 часа назад
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

4 часа назад
Врач, сделавший пациентке смертельную инъекцию лидокаина, продолжает работать

Врач, сделавший пациентке смертельную инъекцию лидокаина, продолжает работать

2 часа назад
Тревогу забила консьержка: подробности истории о детях, изъятых в Мытищах

Тревогу забила консьержка: подробности истории о детях, изъятых в Мытищах

7 часов назад
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

7 часов назад
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

13 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
В Москве скончался философ и культуролог Вадим Межуев

В Москве скончался философ и культуролог Вадим Межуев

54 минуты назад
Вольная борьба. У сборной России пять медалей на Евро-2019

Вольная борьба. У сборной России пять медалей на Евро-2019

1 час назад
Новые атаки Трампа в его торговых войнах

Новые атаки Трампа в его торговых войнах

1 час назад
Суд определил наказание экс-мэру Владивостока за коррупцию

Суд определил наказание экс-мэру Владивостока за коррупцию

1 час назад
Украина использует ПАСЕ в качестве полигона для атак на Россию

Украина использует ПАСЕ в качестве полигона для атак на Россию

2 часа назад
Burger King удалили рекламу, в котором бургер по-вьетнамски ели палочками

Burger King удалили рекламу, в котором бургер по-вьетнамски ели палочками

2 часа назад
Евгений Сатановский: в Ливии идет аукцион, там повышаются ставки

Евгений Сатановский: в Ливии идет аукцион, там повышаются ставки

5 часов назад
Распространённая пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа

Распространённая пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа

5 часов назад
Браузер Firefox защитили от скрытого майнинга и слежки по цифровым "следам"

Браузер Firefox защитили от скрытого майнинга и слежки по цифровым "следам"

5 часов назад
В России может появиться современный и очень удобный автомобиль для инвалидов

В России может появиться современный и очень удобный автомобиль для инвалидов

6 часов назад
Еще один член банды Басаева сел на 11 лет

Еще один член банды Басаева сел на 11 лет

6 часов назад
Заработал первый в мире сервис доставки дронами

Заработал первый в мире сервис доставки дронами

6 часов назад
Москвичку неделю насиловал мужчина с сайта знакомств

Москвичку неделю насиловал мужчина с сайта знакомств

7 часов назад
Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (с видео)

Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (с видео)

7 часов назад
Новейший истребитель F-35 японских сил самообороны пропал с радаров

Новейший истребитель F-35 японских сил самообороны пропал с радаров

7 часов назад
Любимые фильмы Владимира Путина

Любимые фильмы Владимира Путина

7 часов назад
Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

8 часов назад
Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

8 часов назад
В Росгвардии ответили на видео омоновцев, которых выселяют из служебного жилья

В Росгвардии ответили на видео омоновцев, которых выселяют из служебного жилья

8 часов назад
Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

8 часов назад
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" признала свою вину в деле о вербовке секс-рабынь

Звезда сериала "Тайны Смолвиля" признала свою вину в деле о вербовке секс-рабынь

8 часов назад
Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

9 часов назад
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

9 часов назад
Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

9 часов назад
Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

9 часов назад
В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

9 часов назад
Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

9 часов назад
"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

11 часов назад
Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

11 часов назад
Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

11 часов назад
Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

12 часов назад
Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

08.04.2019 14:12