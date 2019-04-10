В Китае ребенок упал с 26 этажа и выжил

Шестилетняя китайская девочка избежала смерти после падения с 26 этажа. На кадрах видно, как ребёнок пробивает головой навес из стеклопластика, а затем поднимается и идёт домой. По данным СМИ, девочку доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. У нее сломана только рука, уточняет телеканал "Россия 24".