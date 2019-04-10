Война в Йемене: коалиция нанесла авиационный удар по "Ансар Аллаху"

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по позициям шиитской группировки "Ансар Аллах" в столице Йемена Сане. Всего было нанесено 5 ударов, два военных грузовика были уничтожены.

Формирование "Ансар Аллах" фактически контролирует большую часть Йемена. В 2015 году монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравии начали военную операцию "Буря решимости", против этой группировки, напоминает телеканал "Россия 24".