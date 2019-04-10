Европейские страны спорят, куда может пристать судно с десятками нелегалов на борту

Италия и Мальта не дают судну с мигрантами пристать к берегу, несмотря на то, что на борту заканчивается еда и вода. Беженцев из Ливии на спасательной шлюпке подобрали на прошлой неделе. В общей сложности экипаж спас 64 человека, пятеро из них дети, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас подходит к концу запас всего продовольствия, но ближайшие страны отказываются открывать порты. Корабль принадлежит немецкой неправительственной организации, поэтому власти Италии и Мальты рекомендуют отправиться ему в сторону Германии.

Год назад судно "Аквариус" с 629 мигрантами также не могло пристать к берегам Италии. В итоге порт для беженцев открыла Испания в Валенсии.