Алтайский университет попал в ТОП-60 самых влиятельных вузов планеты

В ТОП-60 самых влиятельных вузов планеты попал опорный Алтайский государственный университет. Вуз занял в рейтинге 58-ю позицию в мире и самую высокую среди российских вузов.

Рейтинг влияния вузов составляло Британское агентство Times. Он измеряет успехи университетов мира в достижении целей ООН в области устойчивого развития. Среди таких успехов: обеспечение качественного образования и гендерного равенства, содействие благополучию и здоровому образу жизни, занятости и достойной работе для всех. Как уточняет ГТРК "Алтай", оценку вузов проводили по одиннадцати критериям.