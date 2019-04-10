Бутылки под запретом: Украина расширила список санкционных товаров из России

Правительство Украины расширило перечень российских товаров, которые запрещено ввозить в страну.

В частности, теперь под санкции попала стеклянная тара (в том числе банки, бутылки, емкости и так далее). По данным Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Кроме того в расширенные черный список включен формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, электрические проводники, пружины для грузовых вагонов и электроаппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, сообщает ТАСС.