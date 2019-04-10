Банкоматы и интернет-приложение Сбербанка зависли второй раз за неделю

"Операция временно недоступна. Повторите попытку позже". Такие сообщения 10 апреля выдаются клиентам сайта онлайн-банка Сбербанка. Пресс-служба Сбербанка подтвердила, что в настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций в "Сбербанконлайн", а также через устройства самообслуживания банка.

Сбой в работе банкоматов Сбербанка отмечался и 8 апреля. Тогда примерно с 8 до 17 часов был ограничен для клиентов доступ к операциям. Сбербанк причины сбоя комментировать не стал, отметил "Интерфакс".

В настоящее время специалисты банка занимаются устранением причин сбоя. Большинство пользователей (55%) столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка. Еще 30% не могут войти в онлайн-приложение, а 15% испытывают трудности при проведении денежных переводов и платежей.