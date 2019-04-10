В аэропорту Брюсселя самолет премьера Болгарии повредил шасси во время посадки

В среду, 10 апреля, в аэропорту Брюсселя самолет Falcon, на борту которого находился премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, при посадке повредил шасси. Об этом сам глава болгарского правительства сообщил в эфире телеканала BTV.

Как уточнил Борисов, при посадке самолета пробило колесо. Премьер поблагодарил пилотов, отметив, что они очень хороши. Именно благодаря им все закончилось благополучно.

Премьер-министр Болгарии прибыл 10 апреля в Брюссель, чтобы принять участие в экстренном саммите глав государств и правительств Европейского союза, посвященном Brexit.