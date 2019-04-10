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10 апреля 201922:59

Волейбол. Казанский "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

cev.eu

В главном европейском турнире мужского клубного волейбола – Лиге чемпионов, — проходят повторные матчи полуфинальной стадии. Сильнейший клуб России казанский "Зенит" на своей площадке принимал итальянскую "Перуджу". В первой встрече в гостях россияне выиграли 3:2, а дома победили 3:1.

Домашний матч не стал для волейболистов из столицы Татарстана легкой прогулкой, несмотря на счет по партиям. Но в каждой из них борьба шла очень серьезная. Только в первом сете итальянцы выиграли с преимуществом в 3 очка – 25:22. А затем три партии выиграли хозяева и каждый раз с минимальным отрывом: 25:23, 25:23, 26:24.

В финале "Зенит" сыграет с победителем пары "Скра" (Польша) – "Кучине Лубе" (Италия). В первом мачте итальянцы выиграли в гостях 3:0 и теперь, играя дома, имеют отличные шансы на попадание в финал.

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