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11 апреля 201904:29

Эмираты купят у России космический корабль

Объединенные Арабские Эмираты собираются осуществить собственную космическую миссию. Для этого они намерены купить у России космический корабль "Союз". Кроме того, они оплатят услуги "Роскосмоса" по запуску на орбиту двух космонавтов из  ОАЭ. Герой России Сергей Крикалев — исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам – рассказал, что полет может состояться уже через два года.

По закону командиром "Союза" может быть только гражданин России, поэтому ОАЭ купят лишь два места в космическом корабле, передает РИА Новости. Однако для Эмиратов будет изготовлен отдельный корабль, не привязанный к российской космической программе.

Первый гражданин ОАЭ полетит в космос уже этой осенью. Ему предстоит провести на орбите 8 дней. Соглашение "Роскосмоса" и ОАЭ было подписано в июне 2018 года. Подготовка двух претендентов ведется с прошлой осени. Для полета будет использован "Союз".

ОАЭ имеют свой центр управления полётами. Они строят спутники, разрабатывают долгосрочную программу освоения космоса. При этом Эр-Рияд не хочет, подобно Европе, летать "на чужих" кораблях. Эмираты создают свой отряд космонавтов и, возможно, в какой-то момент придут к самостоятельным запускам.

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