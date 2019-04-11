Кубок Стэнли. "Даллас" без Худобина и Ничушкина обыграл "Нэшвилл"

"Даллас Старз" с победы стартовал в плей-офф Кубка Стэнли, выиграв на выезде у "Нэшвилл Предаторз" с результатом 3:2. Из трех российских легионеров "звезд" на площадку выходил только один – Александр Радулов.

Александр Радулов отыграл 18 минут, за которые совершил три броска. Ни один из них не достиг цели. Вратарь Антон Худобин и нападающий Валерий Ничушкин участия в игре не принимали.

Главным героем встречи стал нападающий "Старз" Миро Хесканен, забросивший две шайбы в ворота "хищников". "Даллас" повел в серии 1:0. "САн-Хосе Шаркс" на своей площадке нанес поражение прошлогоднему финалисту "Вегас Голден Найтс" 5:2 и также ведет в серии 1:0.