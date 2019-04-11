Ребенок на заказ: в Греции родился малыш от трех родителей

Врачи все громче говорят о том, что победили бесплодие. В Греции родился малыш от трех родителей: пациентке пересадили эмбрион из половых клеток одного мужчины и двух женщин.

Мальчик весом 2,9 килограмма родился 9 апреля. Врачи внимательно следят за здоровьем женщины и новорожденного и отмечают, что пока у них все в порядке, сообщает BBC.

Впервые о такой возможности рождения ребенка женщинами, страдающими бесплодием, ученые заговорили несколько десятилетий назад.

В 2015 году технология рождения ребенка от трех родителей была одобрена в Великобритании в 2015 году, сообщал ранее Медпортал.

В 2016 году первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике, а в январе 2017-го был зафиксирован второй случай рождения ребенка с генетическим материалом от трех родителей. Малыша родила 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия 15 лет.

Впрочем, как отмечают некоторые комментаторы, подобный способ зачатия ребенка "на заказ" по этическим и религиозным принципам приемлем далеко не для всех.