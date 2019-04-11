Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

Российский футбольный союз определил место проведения финального матча Кубка России. Хрустальный трофей будет разыгран 22 мая в Самаре.

На право принять финал претендовал также Саранск, но исполком РФС принял решение о проведении встречи в Самаре. В прошлом году финал Кубка России проводился в Волгограде.

Участники встречи станут известны после ответных матчей полуфиналов. В первой встрече "Урал" нанес поражение тульскому "Арсеналу" 1:0, а "Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью 2:2.