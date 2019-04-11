Терпение лопнуло: почему Ленин сдал Джулиана

Великобритания предоставила Эквадору гарантии того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter президента Эквадора Ленина Морено.

Ассанж, по словам Морено, неоднократно нарушал международные конвенции и дипломатический протокол, поэтому и было принято решение отказать ему в предоставлении убежища.

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне 11 апреля по ордеру от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Ассанжа взяли под стражу на территории посольства и отправили в камеру предварительного заключения. Британские власти уже заявили, что перед судом основатель WikiLeaks предстанет "в кратчайшие сроки".

На территорию посольства лондонская полиция попала по приглашению посла Эквадора.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который и принял решение предоставить убежище основателю WikiLeaks, уже назвал действия своего действующего коллеги "преступлением, которое человечество никогда не забудет". А самого Ленина Морено экс-президент считает "самым большим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки".