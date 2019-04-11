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11 апреля 201917:07

Минпросвещения предлагает не пускать в школы детей без прививок

фото: Russian Look

Министерство просвещения предлагает запретить детям без прививок посещать школы. Соответствующее письмо было направлено замминистра ведомства Татьяной Синюгиной в комитет Государственной думы по охране здоровья.

Как сообщает "Интерфакс", Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций "детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний". При этом в ведомстве считают, что конституционное право детей на образование не будет нарушено, так как они могут учиться дома или дистанционно.

Ранее Роспотребнадзор давал разъяснение министерству образования и науки о том, что родители вправе отказаться, например, от реакции Манту своему ребенку, сообщает "Интерфакс". Но в этом случае дети должны проходить альтернативное обследование на туберкулез. В письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой говорилось, что это необходимо для защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения безопасности государства.

Между тем ранее сообщалось, что в Италии непривитых детей больше не будут пускать в детские сады и школы.

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