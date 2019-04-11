Тема:
Джулиан Ассанж и WikiLeaks 28 минут назад
11 апреля 201917:19
Ассанжа признали виновным в неявке в суд
Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.
Судья отметил, что это серьезное нарушение закона – не прибыв на слушания, Ассанж нарушил условия освобождения под залог.
Дело передано в коронный суд, который и вынесет приговор. По этому делу Ассанжу может грозить один год лишения свободы.
Покидая зал суда, Ассанж помахал участникам заседания.
Основателя WikiLeaks арестовали 11 апреля в посольстве Эквадора, после того как власти этой страны решили больше не предоставлять ему убежище.
Ранее по теме
-
Суд над Ассанжем продолжится 2 мая28 минут назад
-
Заседание началось: Ассанж явился в зал суда с книгой1 час назад
-
МВД Эквадора: Ассанж вмешивался во внутренние дела страны1 час назад
-
В Вестминстерский суд Лондона привезли мужчину, лицо которого скрыто капюшоном2 часа назад
-
Скотленд-Ярд: Ассанж арестован по запросу об экстрадиции в США3 часа назад
-
Терпение лопнуло: почему Ленин сдал Джулиана5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ассанжа признали виновным в неявке в суд
- Смена режима и ЧП на 3 месяца: министр обороны Судана обратился к народу
- Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров
- Калви посадили под домашний арест на три дня
- Намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу
Самое читаемое
-
Известная актриса показала последствия трепанации черепа
- Новая грибковая суперинфекция захватывает мир
- Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни
- Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов
- Девочка упала с 26 этажа: отряхнулась и пошла домой. Видео!
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!
- "Фейковый" McLaren превратили в автохлам прямо на паркинге!
- "Дешевый Гелендваген": названы сроки появления в России
- Трассу M-11 "Москва – Санкт-Петербург" достроят за лето-2019
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Перед вторым туром все средства хороши
- У Терезы Мэй очередное предложение по Brexit
- Дерзкое ограбление банка на большом экране
Вести-Москва
-
В Дмитрове "забыли" про часть дольщиков и заселили в квартиру других людей
- Суд оценил прыжок с эвакуатора в 1,5 года лишения прав
- Инсульт у ребенка: в Морозовской больнице научились спасать даже малышей
- Капотню ждет масштабное благоустройство
- В столице отреставрировали знаменитый дом с рыцарями
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?
Сегодня
Дело бухгалтера "Седьмой студии" вернули в прокуратуру
38 минут назад
Суд над Ассанжем продолжится 2 мая
25 минут назад
Калви посадили под домашний арест на три дня
1 час назад
Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре
6 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание
08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир
05.04.2019 16:56
Футболист "Спартака" Гулиев сломал нос американцу
40 минут назад
Русские "партизаны" хотят засудить Джереми Кларксона
3 часа назад
Взрывчатки в Пресненском суде не обнаружено
3 часа назад
Модель из России сыграла главную роль в Голливуде
3 часа назад
Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм
4 часа назад
Названы российские цены на обновленный пикап Isuzu D-Max
5 часов назад
Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте
5 часов назад
DJ Smash стал совладельцем Черемушкинского рынка
7 часов назад
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
8 часов назад
"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"
10.04.2019 13:58
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева
09.04.2019 15:39