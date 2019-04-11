Белоруссия отремонтирует 5 участков нефтепровода "Дружба"

Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков нефтепровода "Дружба".

Главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что уже ведутся проектные работы. По его словам, всегда есть участки нефтепровода, которые нуждаются в капитальном ремонте.

Как сообщает ТАСС, Вериго отметил, что в это году нефтепроводу исполняется 55 лет, и его износ составляет более 65 процентов. Поэтому ремонт и модернизация нефтепровода проходят в плановом порядке с учетом его амортизации.

Он подчеркнул, что все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти, а остановить трубопровод могут только в случае "плановых ремонтов, либо аварийной ситуации".

На сегодняшнем совещании с правительством Александр Лукашенко заявил, что Россия обнаглела и начала выкручивать руки Белоруссии. В связи с этим Минск готов поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости. Запрет на ввоз некоторых белорусских товаров Лукашенко назвал санкциями.