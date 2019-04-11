"Ак Барс" расстался с Билялетдиновым

Главный тренер хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов принял решение оставить свой пост. Российский специалист руководил клубом из столицы Татарстана в общей сложности 14 лет.

О свершившейся отставке сообщил корреспондент КХЛ ТВ Дарья Миронова. "Только что узнала, что Зинэтула Хайдярович и "Ак Барс" разошлись", — сообщила журналистка в своем личном Instagram. По информации "Спорт Бизнес Онлайн" одним из вероятных сменщиков специалиста может стать Дмитрий Квартальнов, минувший сезон проработавший в ярославском "Локомотиве".

"Ак Барс" – действующий обладатель Кубка Гагарина. Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.