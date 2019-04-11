В США отказались транслировать "Евровидение"

Руководство американского телеканала Logo, который последние три года транслировал финал "Евровидения" в США, отказался показывать шоу в 2019 году. Будет ли конкурс транслироваться в Америке другим провайдером, неизвестно, сообщает Deadline.

По всей видимости, делу не помогло даже новость о гостевом участии Мадонны в "Евровидении".

Впервые канал Logo официально показал "Евровидение" в США в 2016 году, трансляцию 2018 года на канале посмотрели 74 тысячи зрителей (в 2017-м было 73 тысячи).

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Прямые трансляции полуфиналов и финала "Евровидения" смотрите на канале "Россия 1" и сайте eurovision.russia.tv.