Памела Андерсон в шоке: актриса призывает мировое сообщество помочь Ассанжу

Актриса Памела Андерсон не скрывает, что находится в шоковом состоянии из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее она признавалась в глубокой симпатии к Ассанжу и даже навещала его в посольстве Эквадора в Лондоне. А в августе 2018 года в интервью для Fox News Андерсон сообщила, что состоит в романтических отношениях с Ассанжем.

Американская актриса выступает против экстрадиции Ассанжа в США и призывает подписать петицию против его выдачи США, опубликованную международным "Движением за демократию в Европе" (DiEM25), передает ТАСС.

Как написала Андерсон на своей странице в Twitter, Ассанж "был прав по поводу того, что США хотят заставить его замолчать" за "раскрытие правды" и "обличение преступлений против человечности".

Адвокаты Ассанжа опасаются, что в США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь. Минюст страны утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.