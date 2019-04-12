Российский боец UFC Тайсумов сдал положительный допинг-тест

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выступающий в легкой весовой категории, Майрбек Тайсумов получил дисквалификацию сроком на шесть месяцев после того, как его допинг-тест дал положительный результат.

Нарушение антидопинговых правил бойцом выявилось после турнира UFC в Москве 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт USADA. Как сообщает Американское антидопинговое агентство, в крови спортсмена было обнаружено вещество станозолол.

После этого боец предоставил USADA доказательства в виде упаковок пищевых добавок, которые он употребляет. На этикетках этих добавок не было указано о содержании в них станозолола.

В результате организация приняла решение сократить срок дисквалификации, который отсчитывался с 8 октября 2018 года, до полугода. Следовательно, уже 8 апреля отстранение Тайсумова завершилось, и он может продолжить выступления в октагоне.

Отметим, что всего в его активе 27 побед при пяти поражениях.