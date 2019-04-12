Эмери: "Арсенал" наиграл на третий гол против "Наполи"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери после победного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Наполи" (2:0) признался, что удовлетворен ходом и результатом встречи. Команды встречались в Лондоне на стадионе "Эмbрейтс".

"Мы имели грандиозный план – позволить команде соперника владеть мячом, — сказал испанский наставник, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Как итог, "Наполи" создал три момент за всю игру. Мы же наиграли на третий гол. Но в гостях все будет по-другому. Нам необходимо оставаться и не терять ясность ума".

Напомним, что противостояние состоит из двух матчей. Через неделю, 18 апреля, команды проведут ответный поединок, который состоится на стадионе "Сан-Пауло" в Неаполе.