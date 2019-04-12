В России отмечают День космонавтики

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. 58 лет назад в космос отправился Юрий Гагарин. Сегодня чествуют всех тех, кто трудится в космической индустрии.

В пятницу президент России Владимир Путин посетит "НПО Энергомаш", где ознакомится с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения (двигатели, разработанные на предприятиях этой структуры, устанавливаются практически на все российские ракеты-носители) и пообщается с коллективом предприятия.

Кроме того, в Государственном Кремлевском дворце президент выступит на торжественном вечере "Первые в космосе".

Как сообщил накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, во время посещения этого предприятия он хочет показать президенту двигатель РД-171МВ для новой российской ракеты среднего класса "Союз-5". По его словам, это самый мощный жидкостный двигатель в мире.

С прошлого Дня космонавтики в российской космической отрасли произошли серьезные изменения. При новом гендиректоре, который был назначен на должность в мае 2018 года, началась реализация ряда новых проектов, а некоторые старые сдвинулись с мертвой точки. Так, например, была принята концепция российской лунной программы, определен срок запуска к Международной космической станции модуля "Наука", определены сроки завершения создания отечественного холдинга ракетного двигателестроения, а также дата запуска российской обсерватории "Спектр-Р".

В этом году Роскосмос планирует провести 45 пусков ракет против 22 пусков в 2018 году, когда РФ стала третьей по числу запусков, пропустив вперед Китай с 39 стартами и США с 31, сообщает ТАСС.

День космонавтики начали отмечать с 1962 года — в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года. Корабль провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив один оборот вокруг планеты. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества.