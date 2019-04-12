Шайба Овечкина вывела "Вашингтон" вперед в серии с "Каролиной"

Программа пятницы в хоккейном Кубке Стэнли продолжилась матчем действующего обладателя трофея – "Вашингтоном Кэпиталз" против "Каролины Харрикейнз". Соперники забросили на двоих пять шайб, но на одну больше забили хоккеисты "кэпс". Как итог – 4:2 в пользу "Вашингтона".

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.

Однако в составе "Каролины" нашелся свой "джокер" – российский нападающий Андрей Свечников, который уже в заключительном периоде буквально за две минуты также стал автором дубля, сократив отставание своего клуба в счете. Но еще одного шага для выравнивания положения им не хватило. В итоге точку в матче поставил Ларс Эллер из "Вашингтона" – 4:2.

Таким образом, "капиталисты" повели в серии со счетом 1:0. Следующий поединок состоится 13 апреля также на площадке столичного клуба.