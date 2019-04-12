"Суперджету" сменят комплектующие на отечественные, чтобы не зависеть от США

Министерство торговли и промышленности России заказало серию работ в рамках импортозамещения деталей для самолёта Sukhoi Superjet 100.

Как сообщается в материалах на сайте госзакупок, ведомство оценивает максимальную стоимость контракта в 3,5 миллиарда рублей.

Основной целью такого ударного импортозамещения является вывод детища "Гражданских самолётов Сухого" из-под возможных санкций, ведь сейчас из-за наличия в базовой версии более 10 процентов американских комплектующих любые поставки самолётов требуют согласования продаж с властями США.

Окончательно техническое задание обновлённого Superjet планируется утвердить в первой половине 2020 года, передает телеканал "Россия 24".