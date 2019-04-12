КНДР направит почти половину годового бюджета на развитие экономики

Депутаты Верховного народного собрания КНДР утвердили бюджет КНДР на 2019 год, в котором почти половина расходов (47,8%) будет направлена на развитие народного хозяйства.

Среди государственных приоритетов названы возведение нового города и курорта, а также туристической зоны горячих источников.

Среди приоритетных промышленных объектов — фабрика фосфорных удобрений, тепличные фермы и оросительные каналы, электростанции. Существенное увеличение финансирования — на 8,7% — предусмотрено в области науки и техники.

Финансирование обороны останется на прежнем уровне — 15,8%.

Обсуждение бюджета в относительных величинах является традиционным явлением для КНДР, сообщает ТАСС.