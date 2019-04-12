Гран-при Китая. Квят занял восьмое место в свободной практике

В Шанхае стартовал третий этап Формулы-1 – Гран-при Китая. Состалась первая свободная практика. Лучший результат показал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Себастьян проехал лучший круг за 1 минуту 33,911 секунды. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третьим стал еще один гонщик Ferrari монегаск Шарль Леклер.

Россиянин Данилл Квят из Toro Rosso показал восьмое время. Его напарник британец брианец Александр Албон стал четырнадцатым.