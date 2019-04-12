"Спартак" строго накажет Гулиева

Московский "Спартак" намерен применить строгие санкции к полузащитнику Аязу Гулиеву. Футболист сломал нос гражданину США во время дорожного инцидента.

Ссора Гулиева, находившегося за рулем автомобиля, и Майкла Коу Джона Эли, переходившего дорогу, привела к драке и травме последнего – перелому носа. Гулиев признал свою неправоту, извинился перед потерпевшим и оплатил лечение. Американец отказался от претензий к спартаковцу.

"Спартак" же назвал поведение футболиста недопустимым. К Гулиеву будут применены строгие дисциплинарные санкции.