Аяз Гулиев принес извинения болельщикам "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев извинился перед болельщиками "Спартака" за свой поступок. Накануне 22-летний футболист сломал нос пешеходу во время дорожного конфликта.

Аяз Гулиев принес извинения всем болельщикам "Спартака". "Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" – приводит слова Гулиева пресс-служба "Спартака".

"Спартак" в свою очередь обещал применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Потерпевший, гражданин США Джон Эли отказался от претензий к футболисту, после того, как Аяз извинился и оплатил лечение.