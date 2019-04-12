Ключи от Африки достались военным. Великие державы озабочены

Европейский Союз призвал армию Судана как можно скорее передать власть гражданскому правительству. В Брюсселе отметили, что военное управление страной — нарушает устав Африканского союза.

В четверг утром в Судане произошел военный переворот. Министр обороны заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу. Военные создали переходный совет, который будет управлять государством в течение двух лет.

Жители Судана срывают изображения президента. Теперь уже – бывшего. Перемен ждали слишком долго. Омар аль-Башир не смог справиться с нехваткой продовольствия и гиперинфляцией.

Право на лучшую жизнь решили отстаивать с оружием в руках. Причем обе стороны конфликта. Военные устроили перестрелку с неизвестным.

После действия военных, объявивших о смещении президента и правительства, оппозиция расходиться отказалась. Более того – пообещала вывести людей на улицы снова и продолжить сидячие забастовки.

"Если они не создадут гражданское правительство, которое будет представлять интересы жителей Судана, наша революция не будет полноценной. Она не будет воплощать надежды и чаяния суданского народа. Поэтому мы продолжим протестовать и останемся на площади до тех пор, пока наши законные требования не будут удовлетворены", — заявил протестующий.

Чтобы избежать новых беспорядков, военные ввели комендантский час. За несколько часов офицеры успели распустить парламент, приостановить действие конституции, сформировать военный совет, возглавил который министр обороны. Объявили о переходном периоде, который продлится минимум 2 года. Главные мировые борцы за демократию, засевшие в Вашингтоне, с таким раскладом не согласны.

"Соединенные Штаты продолжают призывать временное руководство страны проявлять сдержанность и предоставить возможность гражданам участвовать в работе правительства.. Они выразили свое законное право на правительство, которое будет защищать и уважать права человека", — заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино.

Европейский союз придерживается схожего мнения: военные как можно скорее должны передать власть гражданскому правительству. Чиновники ЕС напомнили, что военное управление не дает ответов на стоящие перед страной вызовы и нарушает устав Африканского союза. А пока в Судане думают над такой постановкой вопроса, США приостановили переговоры по расширению двусторонних связей и порекомендовали своим гражданам не ездить в эту страну. Ближайшие партнеры Судана в регионе дают более сдержанные оценки ситуации.

"Судан — это страна, с которой у нас глубокие исторические связи, и мы выступаем за их продолжение. И на данный момент я надеюсь, что Судан преуспеет в движении к нормальному демократическому процессу. Я очень надеюсь, что Судан преодолеет внутренние разногласия путем национального примирения и мирным путем", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глобальный партнер Судана — Москва тоже с выводами не спешит. "Давайте немного подождем, пока ситуация в Судане уляжется, чтобы увидеть четкую картину о том, что произошло. Судан – очень важная часть региона, правительство Судана оказывало помощь в решении многих африканских проблем. Мы будем очень осторожны – и не будем принимать какую-либо сторону. Нужно действительно разобраться, что произошло. Россия была и останется другом Судана", — отметил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Озабоченность великих держав можно понять. Судан не случайно называют ключами от Африки. "Если мы говорим про внешнюю политику республики Судан, то на данный момент республика Судан является регулятором внешнеполитических процессов соседних государств. Таких как ЦАР, ЧАД и Южный Судан, несмотря на то, что Южный Судан получил независимость от республики Судан в 2011 году. Омар аль-Башир контролировал там ситуацию на протяжении долгого времени", — пояснил эксперт РИСИ Даниил Штопов.

Политологи пока затрудняются сказать, к чему приведет революция в Судане. Авторитетное издание Foreign Policy опубликовало статью, посвященную Судану. Авторы пока также затруднились дать оценку происходящему. Но предложили выбрать из двух вариантов то, что переживает Судан: переход к демократии или игру военных в большую политику.