Проблемы рыбного промысла в Арктике обсудят более 200 международных экспертов

В Архангельске обсудят проблемы нерегулируемого рыбного промысла в Арктике. Международная конференция по этой теме пройдет 12-13 апреля. В ней примут участие около 200 научных экспертов из Европейского союза, США, Канады, Японии, Дании, Исландии, Норвегии, Китая и Республики Кореи. Также на мероприятии выступит руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает ГТРК "Поморье".

Напомним, накануне федеральный чиновник побывал с рабочей поездкой на рыбоперерабатывающем заводе Архангельского тралового флота. Ему показали процесс производства рыбной продукции (за сутки предприятие производит до 5 тонн), и рассказали о планах Тралфлота построить еще одно современное предприятие.

"Архангельский тралфлот принимает участие в программе инвестиционных квот. Отбор заявок уже состоялся. АТФ получит свои квоты на реализацию этого проекта. На эти деньги компания сможет построить современный рыбоперерабатывающий завод", — сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

На предстоящей конференции специалисты планируют обменяться научной информацией и обсудить проблемы промышленного и исследовательского рыболовства в Северном Ледовитом океане. Как сообщает Росрыболовство, объем потенциального вылова в зоне Арктики — около ста тысяч тонн. При этом основная резервная сырьевая база - водные ресурсы Баренцева моря.