12 апреля 201911:20
На пост главного тренера "Ак Барса" претендуют Быков и Квартальнов
Известный российский специалист Вячеслав Быков, возглавлявший сборную страны и выигравший вместе с разными клубами два Кубка Гагарина в КХЛ, является одним из кандидатов на пост главного тренера казанского "Ак Барса" после ухода Зинэтулы Билялетдинова. Также рассматривается кандидатура Дмитрия Квартальнова.
Как уже сообщали Вести.Ru, Билялетдинов накануне покинул пост наставника клуба из столицы Татарстана. Быков после успешного сезона-2014-2015 в СКА не работал в должности главного тренера, занимаясь консультационной деятельностью. Квартальнов возглавляет ярославский "Локомотиве" с 2017 года, напоминает Чемпионат.Ru. Но по некоторым данным, контракт с ним продлен не будет.
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