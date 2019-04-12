Формула-1. Боттас выиграл вторую практику в Шанхае, Квят - на 13-м месте

В китайском Шанхае завершился первый соревновательный день очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Во второй пятничной практике победил финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял 13-е место.

Напомним, что несколькими часами ранее Квят был восьмым в первой практике. Но далее большинство гонщиков сменило настройки, так что россиянину не удалось удержаться в дестяке лучших. Мало того, он проиграл даже молодому напарнику по "конюшне" Александру Албону: у того 12-е место.

Боттас показал лучшее время дня – 1 мин. 33,330 сек. Вторым стал немец Себастьян Феттель из Ferrari, третьим – Макс Ферстаппен из Red Bull. В шестерку лучших также вошли чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, Нико Хюлькенберг (Renault) и Карлос Сайнс-младший (McLaren).