Алтайский край может навсегда потерять памятник промышленного зодчества. Речь о виноводочном заводе в Змеиногорске. Он был построен по указу императора Николая II и министра финансов Сергея Витте 120 лет назад. Завод занимался производством высококачественного спирта, крепких алкогольных напитков, а еще там отливали бутылки. Продукция славилась по всей Сибири и в Казахстане.

Как сообщает ГТРК "Алтай", много лет архитектурный комплекс принадлежал "Алтайспиртпрому". После того, как он обанкротился собственником стало управление "Росимущества". С тех пор комплекс зданий оказался заброшенный и только разрушается. К тому же в августе 2018 года на территории произошёл крупный пожар, возможно, по вине подростков

Спасти завод взялось алтайское отделение партии "Справедливая Россия". Как отметил председатель совета регионального отделения эссеров, депутат Государственной думы Александр Терентьев, в ближайшее время в Госдуме состоится встреча с министром культуры Владимиром Мединским. "Мы планируем рассказать ему о бедственном положении завода. Я был в Змеиногорске, видел этот памятник, это наша история. Мы не имеем права потерять этот архитектурный комплекс", — заключил депутат.