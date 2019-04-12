Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил премьера Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

С соответствующим указом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Моди награжден "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".

Орден Святого Андрея Первозванного является высшей государственной наградой РФ. Учрежденный еще в царской России, его восстановили в 1998 году.

Кавалерами Ордена уже стали не более двух десятков человек. В конце марта президент вручил орден главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.