Кремль о связях с Ассанжем: это из области конспирологии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его попросили рассказать, опасается ли Кремль того, что Ассанж может дать показания против России и это спровоцирует новые санкции.

"Это, скорее, относится к измерению конспирологии", — ответил Песков.

По его словам, Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. И его арест не совпадает с идеалами свободы прессы, свободы и неприкосновенности СМИ.



Накануне Джулиан Ассанж был арестован британской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне. За семь лет, что он провел в стенах посольства, 47-летний Ассанж превратился с старика. Когда его выносили из здания, он сопротивлялся и кричал: "Мы должны восстать".

Выдачи Ассанжа добивается Вашингтон, напоминает "Интерфакс". Там считают, что основатель WikiLeaks должен предстать перед судом за публикацию секретных документов, и потому неоднократно заявляли, что будут добиваться его экстрадиции.

Также дело против него было возбуждено в Швеции. Его обвиняли в изнасиловании двух женщин. Однако два года назад дело было закрыто.