Дискриминация делегаций: Россия не готова вернуться в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская делегация не готова возвращаться к работе в ПАСЕ до тех пор, пока у этой организации сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций "по вкусовым, политическим и иным принципам".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что первый шаг к урегулированию кризиса вокруг сохранения членства России в Совете Европы должны сделать те, кто лишил нашу страну полномочий в ПАСЕ.

По его словам, "кризис, который создавали не мы, мы будем готовы преодолеть". Однако первый и решающий шаг, отметил Лавров, должны сделать те, кто в нарушение Устава Совета Европы лишил российскую делегацию в ПАСЕ всех необходимых полномочий", передает ТАСС.

Глава МИД России также отметил, что и в Совете Европы, и в Европе (как части света) "множатся голоса тех, кто хочет прекратить бессмысленное противостояние Запада с Москвой", а "противостояние нагнетается в угоду геополитическим амбициям Вашингтона".

Ранее сообщалось, что 10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о необходимости сохранения России в Совете Европы. В документе также содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет ассамблеи.



В резолюции также утверждается, что санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с Россией и ее последующее решение "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".